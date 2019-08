Governo de Moçambique e Renamo assinam acordo final de paz amanhã

O Governo de Moçambique e a Renamo, principal partido da oposição, assinam na terça-feira o acordo final de paz e reconciliação, disse hoje à Lusa fonte da Presidência moçambicana.

De acordo com a mesma fonte, o acordo será assinado na Praça da Paz, em Maputo, às 16h00 locais (15h00 em Lisboa).

Na passada quinta-feira, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, assinaram o acordo de cessação das hostilidades na Gorongosa, província de Sofala, centro do país, para acabar, formalmente, com os confrontos entre as forças governamentais e o braço armado do principal partido da oposição.