Governo de Nabian desmente ameaças

O governo de Nuno Nabian garantiu esta quinta-feira que ninguém foi "perseguido, amedrontado ou detido" pelas forças de segurança guineenses.O primeiro-ministro nomeado pelo autoproclamado presidente Umaro Sissoco Embaló lamentou as informações divulgadas pela comunicação social e revelou que todas as "movimentações policiais" ocorreram no âmbito de uma nova estratégia de segurança para todos os cidadãos nacionais e estrangeiros.Em comunicado, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Mamadou Serifo Jaquité, salientou que o governo não tomou nenhuma medida para "restringir direitos e liberdades fundamentais dos antigos membros do governo ou qualquer responsável político ou judicial".No início da semana, o PM Aristides Gomes, demitido por Embaló, tinha denunciado que militares cercaram a sua residência particular, mas o novo governo esclareceu que as forças se limitaram a substituir as tropas da missão da CEDEAO."Estas informações são desenquadradas e desajustadas à realidade dos factos e visam tão-somente lançar uma imagem de confusão, caos e autoritarismo no país", diz o executivo.As acusações surgem na sequências da grave crise política criada pela tomada de posse de Umaro Sissoco Embaló quando ainda decorria um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, no que a oposição considerou como um golpe de Estado.