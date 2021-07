Um governo mais novo, com mais mulheres e com a tarefa central de superar a pandemia e de recuperar a economia. Foi desta forma que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apresentou a nova composição do executivo de coligação, cuja média de idades é de 50 anos. Os novos ministros, disse, vão ter a “oportunidade excecional” de “colocar em pé uma Espanha melhor”. Saem quatro homens e três mulheres e entram cinco novas ministras, três delas autarcas, reforçando o peso feminino no executivo: 63,6%.









Trata-se da remodelação maior importante desde a sua posse, em janeiro de 2020. Além do presidente do Executivo, há 14 ministras e oito ministros , totalizando um governo com 23 membros. Mantêm-se os cinco ministros designados pelo Podemos, mas foram sacrificados alguns ‘pesos pesados’ como Carmen Calvo, até agora a ‘número dois’ do Governo, e José Luís Ábalos, ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, secretário da organização do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

A composição do novo executivo não agradou ao Partido Popular. Pablo Casado, presidente do PP, voltou a pedir a convocação de eleições gerais e a porta-voz, Cuca Gamarra, disse que “mudar os ‘fantoches’ não serve de nada ao Governo de Sánchez se os independentistas continuarem a mover os ‘pauzinhos’”. O problema, adiantou, “não são os ministros”. A tomada de posse estámarcada para a manhã de segunda-feira.