Governo de Trípoli alerta que confrontos na capital foram os maiores desde 2019

O Governo de Unidade Nacional (GUN) líbio, liderado por Abdelhamid Dbeibah, declarou esta quarta-feira que os graves confrontos entre grupos armados ocorridos em Trípoli na terça-feira foram a maior luta pelo poder desde a ofensiva de Khalifa Haftar em 2019.

O primeiro-ministro eleito pelo Parlamento da Líbia, Fathi Bashaga, e uma comitiva do seu Governo entrou em Trípoli, sede do poder Executivo rival, na madrugada de terça-feira e horas depois acabou por se retirar, mas provocou graves confrontos entre grupos armados.

Em fevereiro, o Parlamento, sediado no leste do país, nomeou Bashagha, antigo ministro do Interior, como novo primeiro-ministro. Mas, até agora, não conseguiu afastar Dbeibah do Governo em Trípoli.