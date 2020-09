Jornal acusa Governo de Trump de desviar milhões de euros de fundo que apoia heróis do 11 de Setembro

O governo de Trump está a ser acusado de desviar cerca de quatro milhões de dólares (3.378.750.000 euros, aproximadamente) do Programa de Saúde FDNY World Trade Center, que finacia rastreios e tratamentos de bombeiros e médicos que sofrem de doenças relacionadas com o 11 de Setembro.

O Departamento do Tesouro do governo norte-americano interrompeu os pagamentos há quase quatro anos para este fundo, segundo o jornal The Daily News. Os pagamentos ao programa foram autorizados pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, mas o Tesouro passou a ficar com parte do dinheiro.

David Prezant, diretor do programa e chefe médico do FDNY, disse ao jornal que não houve nenhuma justificação oficial por parte do Governo sobre o motivo para a suspensão dos pagamentos nem qualquer aviso de que isso iria acontecer.