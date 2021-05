O governo de Donald Trump está a ser acusado de usar o Departamento de Justiça dos EUA para aceder a dados confidenciais da jornalista da CNN no Pentágono Barbara Star.De acordo com o canal televisivo, Trump terá tido acesso a registos de telefonemas, emails de cariz pessoal, entre outras informações como a morada da jornalista, no período entre 1 de junho e 21 de julho de 2017.