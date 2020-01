Governo de Wuhan omitiu informação sobre vírus mortal. Cinco milhões de pessoas saíram da cidade antes do isolamento

O presidente da câmara de Wuhan admitiu que o governo omitiu informação sobre o coronavírus e revelou que saíram cinco milhões de pessoas da cidade antes de as fronteiras serem fechadas.Zhou Xianwang confessou que não foi divulgada a rapidez com que o vírus passa de pessoa para pessoa e revelou que os sintomas podem aparecer já depois de outras pessoas serem contagiadas.Recorde-se que a cidade foi fechada na última quarta-feira, depois de ser confirmado que a origem do vírus mortal era em Wuhan.A epidemia já matou 81 pessoas e infetou mais de 2800. Há cientistas que relatam que mais de 100 mil pessoas já estão infetadas, avança o Daily Mail.O ministro da Saúde da China, Ma Xiaowei, afirmou que "a capacidade do vírus se espalhar está a ficar cada vez mais forte".Pelo menos 56 milhões de pessoas, que vivem em Hubei, China, estão em quarentena.