Governo desconhece número de portugueses mortos por coronavírus em França

As agências funerárias de França admitem que há portugueses que morreram com coronavírus naquele país, mas o governo desconhece qual o número de mortos."Há portugueses e alguns até já levámos para Portugal", avançou Joaquim Cardoso, de uma agência funerária francesa.A Agência Lusa tentou apurar junto da Secretaria de Estado das Comunidades o número total de portugueses ou luso-descendentes que morreram em França devido à covid-19, sem, até agora, ter obtido qualquer resposta.As agências na região parisiense de portugueses e luso-descendentes continuam a fazer transladações para Portugal e afirmam que têm lidado com casos de portugueses mortos em França devido à covid-19. "Sim, houve casos de portugueses. Há portugueses e alguns até já levámos para Portugal. Muitos ficam por cá, por outros motivos. Derivado ao facto que têm cá toda a família", indicou Joaquim Cardoso, em declarações à Agência Lusa.