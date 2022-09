Governo dos EUA alerta para riscos de proposta de lei republicana sobre aborto

A Casa Branca e o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas dos EUA defenderam esta quinta-feira que uma proposta dos republicanos para proibir o aborto em todo o país após 15 semanas coloca em risco a saúde das mulheres.

"Se for aprovado e promulgado, este projeto de lei criará uma crise sanitária nacional, colocando em risco a saúde e a vida das mulheres em todos os 50 estados", de acordo com uma análise preliminar do projeto feita por Jennifer Klein, presidente do Conselho de Política de Género da Casa Branca.

"Esta proposta transformará a prática da medicina, abrindo a porta para os médicos serem condenados se cumprirem o seu dever de cuidar dos pacientes de acordo com seu melhor julgamento médico", conclui Klein.