Governo em contacto com portugueses residentes na Ucrânia continua a desaconselhar viagens

O Governo disse este domingo estar em contacto com os portugueses residentes na Ucrânia, a maioria de dupla nacionalidade, devido às movimentações russas junto da fronteira ucraniana, não prevendo retirar pessoal diplomático e continuando a desaconselhar as viagens não essenciais.

"Nós temos, neste momento, 216 cidadãos portugueses residentes na Ucrânia, a vasta maioria de dupla nacionalidade, isto é, ucranianos que em tempos emigraram para Portugal, ali viveram e trabalharam e adquiriram nacionalidade portuguesa, bem como os seus descendentes. Cidadãos exclusivamente portugueses são cerca de 30, mas temos todos [...] mapeados, recenseados e sabemos quem são e onde estão", declarou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no final de uma reunião dos chefes da diplomacia europeia centrada na situação ucraniana, o governante precisou que "cerca de 10 portugueses vivem no leste da Ucrânia, na região de Donbass", perto da fronteira ucraniana com a Rússia, com os quais o executivo português mantém "especial contacto para averiguar as suas condições de segurança e bem-estar, em relação aos quais nenhuma questão se coloca" de momento.