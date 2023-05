Governo espanhol anuncia financiamento para ajudar jovens a comprar casa

O presidente do Governo espanhol anunciou uma nova medida de apoio à habitação, com um financiamento de até 20% do crédito à habitação pedido por menores de 35 anos e famílias com menores dependentes que adquiram a primeira habitação, avança o El País. Segundo Pedro Sánchez, a linha de crédito do Estado aplica-se a quem tenha um rendimento inferior a 37800 euros anuais.O objetivo do Governo espanhol é apoiar aqueles que não conseguem adiantar os 20% necessários para pedir um crédito à habitação, sendo que normalmente os bancos só emprestam 80% do valor da casa.Segundo o El País, no caso das famílias com menores dependentes não haverá limites de idade, mas aplica-se o limite de 37800 euros de rendimento anual, que duplica no caso de haver dois compradores ou melhora em função do número de filhos.