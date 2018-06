França vai acolher migrantes do navio "Aquarius"

Anúncio foi dado pelo governo espanhol.

Por Lusa | 14:43

A França irá acolher migrantes do "Aquarius", depois de uma análise à sua situação em Espanha, onde o navio deve atracar no domingo, anunciou este sábado o governo espanhol.

"O Governo francês colaborará com o Governo espanhol no acolhimento dos migrantes do 'Aquarius'", anunciou a vice-presidente do executivo espanhol, Carmen Calvo, num comunicado.

Na nota, a Presidência do Governo espanhol refere que a França aceitará os migrantes que cheguem ao porto de Valência e que, "uma vez cumpridos todos os protocolos que estabelece o procedimento de acolhimento", expressem o seu desejo de ir para território francês.