Governo espanhol concorda que generalidade dos alunos devem passar de ano

O governo espanhol chegou esta quarta-feira a acordo com as regiões autónomas daquele país, concordando que a generalidade dos alunos deve passar de ano num momento em que se atravessa a pandemia do coronavírus.O governo defende por isso que, tirando casos excecionais, todos os alunos deverão passar de ano, segundo avança o jornal El País.Estas medidas aplicar-se-ão aos alunos do jardim de infância, ensino primário e primeiro ano do ensino secundário.Deste modo, os professores terão que decidir a nota de cada aluno com base nos resultados obtidos durante os dois primeiros períodos, altura em que as aulas eram presenciais.Recorde-se que quando foi decretado o Estado de Emergência em Espanha, cerca de 8,2 milhões de estudantes foram afetados pelo encerramento das escolas.