“Vida não volta ao normal na primavera”



O Governo espanhol publicou esta quinta-feira o decreto que obriga 10 municípios da Comunidade de Madrid, incluindo a capital, a entrarem em confinamento local no prazo de 48 horas.As medidas entram em vigor hoje à meia-noite e incluem a restrição de entradas e saídas, a limitação de ajuntamentos até seis pessoas e a redução para metade da lotação de lojas e restaurantes. As medidas aplicam-se a municípios com mais de 100 mil habitantes que tenham mais de 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, 10% dos testes PCR positivos e 35% de ocupação dos Cuidados Intensivos.Mesmo com uma vacina eficaz contra a Covid-19 “a vida não vai voltar ao normal na primavera”, alertaram esta quinta-feira cientistas britânicos. Um grupo de investigadores da Royal Society denunciou o otimismo excessivo dos governos e avisou que “é necessário ser-se realista” sobre o que uma vacina pode alcançar, afirmando que ainda é preciso ultrapassar desafios “enormes”.