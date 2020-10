A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Salvador Illa, no final de uma reunião tensa em que Madrid e outras seis comunidades autonómicas recusaram aceitar os novos critérios do governo para impor restrições em municípios com mais de 100 mil habitantes, e que são a existência de mais de 500 casos por 100 mil habitantes, 10% de testes PCR positivos e 35% de ocupação dos cuidados intensivos.



O Ministério da Saúde espanhol anunciou ontem que vai impor por decretos medidas de confinamento local em 10 municípios da Comunidade de Madrid, incluindo a capital, abrindo desta forma uma grave crise institucional com o governo regional, que se recusou a aceitar as medidas.A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Salvador Illa, no final de uma reunião tensa em que Madrid e outras seis comunidades autonómicas recusaram aceitar os novos critérios do governo para impor restrições em municípios com mais de 100 mil habitantes, e que são a existência de mais de 500 casos por 100 mil habitantes, 10% de testes PCR positivos e 35% de ocupação dos cuidados intensivos.

Máscaras aconselhadas



O governo holandês inverteu ontem a sua posição e passou a recomendar o uso de máscara a todos os cidadãos sempre que não for possível assegurar o distanciamento social.





Cloroquina chumbada



Um novo estudo clínico revelou que a hidroxicloroquina, defendida por Trump e Bolsonaro como eficaz no combate à Covid-19, não tem qualquer efeito na prevenção da infeção, além de provocar efeitos secundários como diarreia.





Segunda vacina russa



A Rússia terminou a segunda fase dos ensaios clínicos de uma potencial segunda vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pelo Instituto Vector.





Genes dos Neandertal



Cerca de 16% da população europeia e metade das pessoas do sul da Ásia possuem genes herdados dos homens de Neandertal que as podem colocar num risco maior de adoecerem, de forma grave, com a Covid-19.





Emergência na Rep. Checa e Eslováquia



Os governos da República Checa e da Eslováquia decretaram um novo Estado de Emergência, apertando assim as medidas de confinamento em dois países que inicialmente foram descritos como “exemplares” na luta contra a pandemia, mas que nas últimas semanas registaram uma subida preocupante de casos de Covid-19. As medidas entram em vigor nos próximos dias.