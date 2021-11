Governo espanhol quer aumentar contribuições para sustentar sistema de pensões de reforma

O Governo de esquerda espanhol apresentou esta terça-feira o seu projeto de reforma do financiamento do sistema de pensões, que prevê um aumento das contribuições criticado pelo patronato, que receia as "consequências" para o emprego.

As alterações ao atual sistema são exigidas pela Comissão Europeia, para permitir reequilibrar o sistema de pensões ameaçado pelo envelhecimento da população.

O executivo liderado pelo primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, já tinha afastado a possibilidade de permitir uma redução das pensões, assim como um aumento da idade legal da reforma.