Governo etíope pede a EUA que reverta decisão nas sanções à Eritreia

A Etiópia denunciou este sábado as novas sanções impostas pelos Estados Unidos à Eritreia por causa do papel deste país no conflito entre as forças etíopes e os rebeldes de Tigray, pedindo a Washington que "reverta a sua posição".

"O verdadeiro alvo das sanções e medidas mais duras tomadas pelo Governo do Estados Unidos e pela comunidade internacional como um todo devem ser a TPLF", a Frente de Libertação do Povo do Tigray que domina esta região, disse hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope.

Em comunicado, o Ministério da Informação da Eritreia também veio hoje condenar as sanções impostas pelos Estados Unidos considerando-as "ilegais e imorais".