Governo francês anuncia recolher obrigatório a partir das 18h00 em todo o país durante duas semanas

À semelhança de portugal, as escolhas vão manter-se abertas, com o reforço do protocolo sanitário nas cantinas.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou recolhimento obrigatório em França a partir de sábado após o aumento de casos de cooronavírus no país.A medida vigorará durante, pelo menos, duas semanas, anunciou o primeiro-ministro durante uma conferência de imprensa.O ministro da Saúde, Olivier Véran, também presente na conferência, afirmou que foram já detetadas duas variantes da doença no país: uma com origem no Rieno Unido e a variante sul africana.Os viajantes que cheguem ao país provenientes de fora da União Europeia terão de apresentar um teste negativo à Covid-19.