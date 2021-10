Governo húngaro anuncia adesão ao acordo mundial de reforma da fiscalidade

O Governo húngaro encontrou um "compromisso" para aderir ao acordo mundial de reforma da fiscalidade, um dia após a Irlanda e Estónia terem adotado a mesma decisão, anunciou esta sexta-feira em comunicado o ministro das Finanças, Mihaly Varga.

A Hungria era o último país da União Europeia que ainda não tinha respondido ao apelo para esta reforma, negociada sob a égide da OCDE e destinada a combater as estratégias que permitem às grandes empresas escapar em parte aos impostos.

Budapeste, que propõe um imposto de 9% sobre as sociedades empresariais inclui-se entre os Estados que apostam na atração fiscal e recusam um imposto mínimo de 15%.

No entanto, Varga assegura que foi alcançado um "importante resultado" que permitirá "garantir os interesses húngaros".

"A Hungria procurará coletar o imposto mundial ao utilizar uma solução ajustada", disse sem mais detalhes.

"Desta forma, aderimos sem reservas ao compromisso estabelecido", acrescentou o ministro.

A organização internacional deverá anunciar ainda hoje a futura taxação internacional.

Em julho foi garantido um acordo sobre as grandes linhas, e agora deverão ser decididos os parâmetros técnicos, que implicaram ásperas negociações entre Estados com estratégias fiscais nacionais muito variadas.

Em 140 países e territórios associados às negociações promovidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), três países não incluídos no espaço europeu ainda permanecem reticentes.

Apesar de ser considerado histórico por numerosos dirigentes, o texto tem sido criticado por ONG e diversos economistas devido à ausência de ambição e pelas desigualdades que continua a promover.

De acordo com a organização não-governamental Oxfam, com uma taxa de imposição em 15%, as receitas fiscais suplementares vão beneficiar em dois terços os países ricos do G7 e a União Europeia, enquanto os países pobres recuperarão menos de 3%.