Por Lusa | 04:42

Pelo menos 199 pessoas morreram no oeste do Japão, na sequência de inundações e aluimentos de terras ocorridos na zona, anunciou hoje o porta-voz do Governo japonês.

O primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, ordenou ações rápidas para acudir aos afetados, precisou Yoshihide Suga, num encontro com a imprensa, no final da reunião de célula de crise.

Um anterior balanço referia pelo menos 179 mortos.