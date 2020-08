Governo libanês demite-se em bloco

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, vai entregar ainda esta segunda-feira ao presidente Michel Aoun a demissão do governo, disse esta segunda-feira o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hassan.

Falando aos jornalistas após uma reunião do executivo, Hamad Hassan disse que todo os membros do Governo apresentaram a demissão.

Hamad Hassan acrescentou que Diab vai dirigir-se ao Palácio Presidencial para "entregar a resignação, em nome de todos os ministros".



As demissões de membros do Governo e do Parlamento libanês estão a suceder-se no Líbano. O ministro da justiça, a ministra da informação e o ministro das finanças apresentaram esta segunda-feira a demissão, fragilizando uma classe política há muito odiada por grande parte da população, cuja ira se exacerbou após as mortíferas explosões de quatro deste mês.

Quase uma semana após as duas explosões no porto de Beirute, que causaram pelo menos 158 mortos e mais de 6.000 feridos, destruindo bairros inteiros da capital libanesa, as autoridades locais, acusadas de corrupção, negligência e incompetência atestada nas manifestações de rua, ainda não conseguiram responder à principal questão.