Governo libanês teme aumento de casos de covid-19 na capital após explosões

O Governo libanês teme que a catástrofe desencadeada após as explosões de terça-feira no porto de Beirute e consequente emergência de saúde possa precipitar um aumento nos casos de covid-19 na capital do país.

O ministro da Saúde libanês, Hamad Hassan, disse à rádio oficial libanesa que receia um "aumento do número de infetados [pelo novo coronavírus] nos próximos dias" devido à necessidade de dar prioridade ao atendimento dos mais de 5.000 feridos causados pelas explosões.

Por outro lado, referiu o ministro, perderam-se muitos dos equipamentos de proteção contra o coronavírus, pelo que o Governo quer que os hospitais de campanha que estão a ser criados também tratem casos de covid-19.