Governo mexicano anuncia detenções pelo desparecimento de 43 estudantes em 2014

As autoridades mexicanas detiveram um general reformado e três outros membros do exército por alegada ligação ao desaparecimento de 43 estudantes no sul do México em 2014, anunciou quinta-feira o governo.

Entre os detidos encontra-se o ex-oficial que comandou a base militar na cidade de Iguala, no estado de Guerrero, em setembro de 2014, quando os estudantes foram raptados.

No mês passado, uma comissão governamental voltou a investigar o caso e emitiu um relatório que apontava o ex-militar como responsável pelo desaparecimento de seis dos estudantes.