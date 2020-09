Governo moçambicano aprova a proposta de revisão do Orçamento de Estado

O Governo moçambicano aprovou a proposta de revisão do Orçamento do Estado (OE) para 2020, de acordo com nota da reunião do Conselho de Ministros de terça-feira, consultada esta quarta-feira pela Lusa.

"A proposta de alteração visa corrigir os desequilíbrios fiscais criados pela nova conjuntura", refere o documento, numa alusão à pandemia de covid-19, "salvaguardando-se a continuidade de um conjunto de atividades prioritárias, definidas na política orçamental".

A nota não esclarece quais as alterações em causa, mas Filimão Suazi, porta-voz do Conselho de Ministros, indicou que, mesmo sem apontar números, há áreas a reforçar.