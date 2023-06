Governo neerlandês acaba com extração de gás em um dos maiores campos mundiais

A extração de gás em um dos maiores campos mundiais vai acabar em outubro, anunciou esta sexta-feira o governo neerlandês, o que representa o fim de uma importante fonte de lucros, mas também de agitação social, por causar sismos.

"A extração vai acabar em 1 de outubro, ao fim de 60 anos", disse o primeiro-ministro, Mark Rutte.

Contudo, admitiu que as operações possam continuar depois desta data, caso haja uma "tempestade perfeita", no cenário de um inverno extremamente frio e problemas com armazenagem de gás de outras fontes, dadas as preocupações com os fornecimentos resultantes da invasão da Ucrânia pela Federação Russa.

Perante uma fúria crescente de pessoas cujas casas têm sido repetidamente abaladas por abalos sísmicos, o governo já tinha reduzido a extração para um nível que permita manter as instalações na região operacionais.

Milhares de proprietários continuam à espera de que as casas sejam reparadas ao fim de anos de tremores de terra que estragaram os edifícios. Outros milhares aguardam indemnizações.

A Groninger Bodem Beweging, uma organização que representa os residentes na região, considerou o anúncio "um passo na direção certa".