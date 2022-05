Governo palestiniano acusa Israel de ultrapassar "linhas vermelhas" em Jerusalém

O primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Shtayeh, condenou esta segunda-feira a violência causada pelos ultranacionalistas israelitas, no domingo em Jerusalém, e acusou Israel de ultrapassar "todas as linhas vermelhas" na Cidade Santa.

Para Shtayeh, o que aconteceu no domingo na mesquita de Al Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém, "é uma mudança importante e perigosa no ciclo de conflito com a ocupação (israelita)".

No domingo, milhares de nacionalistas israelitas, alguns deles entoando cânticos como "morte aos árabes", desfilaram no centro da principal via palestiniana na Cidade Velha de Jerusalém, quando celebravam o Dia de Jerusalém, um feriado israelita que assinala a captura da Cidade Velha na Guerra dos Seis Dias, em 1967.