Governo polaco quer estado de emergência na fronteira com a Bielorrússia

O Governo polaco pediu hoje ao Presidente que declare estado de emergência na fronteira com a Bielorrússia por temer um fluxo incontrolável de migrantes e mais exercícios militares russos.

Milhares de migrantes, principalmente oriundos do Médio Oriente, cruzaram a fronteira entre a Europa e a Bielorrússia nos últimos meses, com a União Europeia a suspeitar tratar-se de uma forma de retaliação do regime de Minsk contra as sanções europeias.

"O conselho de ministros decidiu hoje pedir ao Presidente que estabeleça um estado de emergência por 30 dias" em 183 cidades e vilas ao longo da fronteira, anunciou o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, em conferência de imprensa.