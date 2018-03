Timor-Leste e Austrália assinam tratado que define fronteiras marítimas

Governo português já saudou "histórico tratado". Xanana Gusmão não vai participar.

Por Lusa | 02:46

O secretário-geral da ONU, António Guterres, testemunha esta terça-feira em Nova Iorque a assinatura de um histórico tratado que pela primeira vez vai delimitar as fronteiras marítimas entre Timor-Leste e a Austrália, a linha mais polémica da relação bilateral.



O documento, cujos contornos exatos ainda não são conhecidos, coloca a linha de fronteira na posição defendida por Timor-Leste, ou seja, equidistante dos dois países, como Díli sempre reivindicou.



Uma linha que a administração colonial portuguesa, os ocupantes indonésios e os dirigentes timorenses desde sempre defenderam que deveria ser colocada onde agora vai ficar e que formaliza a posse de recursos que, até aqui, Timor-Leste teve que dividir com Camberra.



O significado histórico do momento fecha um ciclo com várias décadas de polémicas, protestos e intensas negociações para definir uma linha cuja indefinição custou a Timor-Leste cinco mil milhões de dólares, segundo estima a organização não-governamental timorense La'o Hamutuk.



E que tingiu da pior maneira a relação de sucessivos Governos australianos com o povo timorense e, desde a restauração da independência, acabou por marcar negativamente a relação entre os dois Estados.



Se Timor-Leste foi, durante mais de duas décadas, a "pedra no sapato" da Indonésia, como a definiu o ex-ministro indonésio Ali Alatas, o mar de Timor foi um caro pedregulho na relação com a Austrália.



'No Blood For Oil', um dos 'slogans' que nos anos 1990 marcou parte da campanha da ala externa da luta contra a ocupação indonésia em Timor-Leste, tornou-se um símbolo do que para muitos foi uma das motivações do reconhecimento australiano da ocupação e anexação do território pela Indonésia.



Xanana Gusmão troca assinatura de tratado de fronteiras por visita à Serra Leoa

Xanana Gusmão, que liderou a equipa de Timor-Leste que negociou o tratado de fronteiras com a Austrália, não participa na cerimónia de assinatura do histórico documento tendo optado por, em vez de Nova Iorque, viajar para a Serra Leoa.

A visita, que não tinha sido previamente anunciada em Timor-Leste, foi confirmada por uma foto divulgada na página no Twitter da Comissão Nacional de Eleições da Serra Leoa, onde se vê o responsável do órgão eleitoral com o ex-Presidente timorense.

"O responsável da CNE, Mohamed Conteh, dá as boas vindas ao ex-Presidente de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão", refere a legenda da foto divulgada hoje.

Governo português saúda "histórico tratado"

O Governo português saudou hoje o "histórico tratado" de fronteiras entre Timor-Leste e a Austrália que é hoje assinado em Nova Iorque e que permite aos dois países assegurarem a sua soberania.

"O Governo português congratula-se com a perspetiva da assinatura, perante o Secretário-Geral da ONU, do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália para a delimitação das suas fronteiras marítimas comuns, no quadro de um longo processo de conciliação", indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros português em comunicado.

"Este histórico tratado permitirá a ambos os países assegurarem o exercício da sua soberania sobre o território marítimo respetivo, estando o Governo português convicto de que muito em breve serão, igualmente, acordadas as modalidades de exploração dos campos do Greater Sunrise, o que contribuirá para o desenvolvimento socioeconómico sustentado de Timor-Leste", refere ainda.



Ministra-sombra australiana saúda tratado de fronteiras com Timor-Leste

O tratado de fronteiras marítimas que Timor-Leste e a Austrália assinam hoje põe fim a mais de 40 anos de incerteza sobre um assunto que afetou seriamente a relação bilateral, disse hoje a ministra-sombra dos Negócios Estrangeiros australiana.

"A disputa sobre fronteiras marítimas com Timor-Leste causou tensão na nossa relação bilateral e durou demasiado tempo. Tornou-se claro que o relacionamento beneficiaria significativamente da sua resolução", disse a senadora do Partido Trabalhista, Penny Wong, numa mensagem enviada à Lusa.

Em resposta a várias questões colocadas pela Lusa, Wong saudou o acordo que vai ser hoje assinado por representantes de Timor-Leste e da Austrália numa cerimónia em Nova Iorque, que será testemunhada, entre outros, pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.