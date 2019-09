Governo prevê cenário dantesco em caso de 'Brexit' sem acordo

O relatório secreto do governo britânico sobre os efeitos de um ‘Brexit duro’ traça um cenário dantesco para os primeiros meses após uma saída sem acordo da União Europeia. Escassez de certos alimentos frescos, eletricidade mais cara, protestos nas ruas e filas intermináveis para atravessar o Eurotúnel são algumas das conclusões do documento, que o governo de Boris Johnson foi obrigado a tornar público por ordem do Parlamento.O relatório, denominado ‘Operação Yellowhammer’, prevê forte disrupção na circulação de alimentos e medicamentos através do Canal da Mancha devido à imposição de controlos alfandegários do lado francês. Numa primeira fase, os camiões de mercadorias enfrentarão dois dias e meio de espera para atravessar o Eurotúnel, provocando escassez de determinados produtos frescos que poderá ser agravada pelo açambarcamento e subida de preços.Esperam-se ainda "protestos e contraprotestos" que levarão ao limite as forças policiais, bem como problemas no abastecimento de combustíveis. O governo garante que o documento detalha "o pior cenário possível" e que foram tomadas medidas para suavizar o impacto de um Brexit duro.Os efeitos de um Brexit sem acordo serão particularmente sentidos em Gibraltar, com graves perturbações na circulação transfronteiriça de pessoas e bens durante meses. Haverá escassez de comida e medicamentos e dificuldades laborais, já que grande parte dos trabalhadores é espanhola.A oposição trabalhista exigiu a reabertura do Parlamento, suspenso na segunda-feira por cinco semanas, para discutir o relatório. Governo ignorou decisão de tribunal escocês que considerou a suspensão ilegal.