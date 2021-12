Governo russo bloqueia acesso à página digital da organização de direitos humanos

A Rússia decidiu bloquear o acesso ao sítio da Internet da organização dos Direitos Humanos. A decisão partiu de um tribunal russo com a premissa de a página digital incentivar o "extremismo e o terrorismo".



OVD-Info é o nome da página bloqueada e é um projeto que identifica o número de detidos em protestos políticos, com o intuito de proteger possíveis vítimas de estados totalitários.

A organização de direitos humanos desconhece a causa do bloqueio da página, e segundo a agência Lusa, irá "tentar desbloquear" o separador.



A Ucrânia, que está em conflito com a Rússia, reagiu a este ato publicando um tweet onde satiriza a alegada falta de liberdade de expressão do país.

No Twitter pode ler-se: "reais medos de Putin... Ucrânia na NATO/direitos humanos, liberdade de imprensa, eleições justas".