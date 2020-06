Governo sueco lança inquérito para encontrar estratégia de combate ao coronavírus

Sob forte pressão do público e da oposição, o governo sueco anunciou esta segunda-feira um inquérito independente à sua polémica estratégia contra a pandemia, que fez da Suécia o país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 em todo o Mundo."Precisamos de analisar como a estratégia foi aplicada a nível nacional, regional e local", admitiu o primeiro-ministro Stefan Lofven, adiantando que a comissão irá iniciar os seus trabalhos antes do verão.O governo sueco, recorde-se, recusou impor medidas rigorosas de confinamento, permitindo que restaurantes, bares e lojas permanecessem abertos durante a pandemia, numa tentativa de criar imunidade de grupo.No entanto, a pandemia já matou mais de 4 mil pessoas no país, a metade das quais em lares de idosos, e a Suécia tem neste momento a maior taxa mundial de mortalidade por Covid-19, com 5,62 óbitos diários por milhão de habitantes.