Governo sul-coreano prevê que reator de água leve norte-coreano fique operacional no verão

A Coreia do Sul disse esta sexta-feira esperar que o reator experimental de água leve (ELWR) da Coreia do Norte esteja operacional no verão, sendo improvável que seja utilizado para produzir plutónio para bombas atómicas.

As declarações do ministro da Defesa sul-coreano, Shin Won-sik, surgiram depois de, na semana passada, a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) ter alertado para sinais de atividade no reator do Centro de Investigação Nuclear de Yongbyon, cerca de 100 quilómetros a norte de Pyongyang.

Shin disse, em conferência de imprensa, que os militares sul-coreanos detetaram a descarga de água do sistema de arrefecimento do reator já em agosto e que, tendo em conta os tempos de treino operacional para este tipo de unidades de fissão, é provável que demore um total de 11 meses a ficar totalmente operacional.