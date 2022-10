Governo timorense aprova medidas para a proteção de cidadãos no estrangeiro

O Governo de Timor-Leste aprovou esta quarta-feira um diploma com medidas para tentar agilizar ações de proteção de cidadãos timorenses no estrangeiro, no quadro de crescentes preocupações com emigrantes enganados por redes de tráfico humano.

O decreto-lei, aprovado em Conselho de Ministros, abrange aspetos como "Prestação de socorro em caso de catástrofe natural ou de grave perturbação da ordem pública" e situações de repatriamento.

Apoio alimentar e de alojamento de emergência e assistência em casos de prisão ou de detenção são outras das medidas abrangidas pelo diploma.