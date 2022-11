Governo ucraniano agradece a Portugal por ter definido Holodomor como genocídio

O Governo ucraniano agradeceu, numa nota enviada à Lusa, a solidariedade de Portugal por ter, em 2017, aprovado uma resolução a classificar como genocídio o "Holodomor", a fome que há 90 anos matou milhões na Ucrânia.

Esta mensagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Kiev, enviada na sexta-feira, foi motivada pela efeméride que este sábado se assinala na Ucrânia: o 90.º aniversário da grande fome causada por Estaline no país, quando ordenou que as colheitas do país fossem confiscadas em nome da coletivização das terras.

"Amanhã (sábado), 26 de novembro, a Ucrânia recorda as vítimas do Holodomor de 1932-1933 (...) Em março de 2017, o parlamento da República Portuguesa aprovou a resolução n.º 233/XIII [intitulada] 'Reconhecimento do Holodomor - a Grande Fome de 1932-1933 na Ucrânia', que classifica o Holodomor de 1932-1933 como genocídio do povo ucraniano", indicou uma fonte oficial do MNE ucraniano em nota enviada à Lusa.