O Governo ucraniano anunciou este sábado que recebeu em 2022, entre contribuições internacionais em ajudas e empréstimos, mais de 30 mil milhões de euros.

Cerca de 40% desses fundos vêm dos Estados Unidos, pouco menos de 25% da União Europeia (UE) e 8% do Fundo Monetário Internacional (FMI), segundo dados do Banco Nacional da Ucrânia.

Essas ajudas e empréstimos representam cerca de 16% do Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia antes da invasão russa em 24 de fevereiro. Em 2022, o PIB ucraniano caiu mais de 30%, de acordo com estimativas do Ministério da Economia ucraniano.