Governo venezuelano abriu "canais de diálogo" com embaixadores da UE, diz Maduro

"Tive um encontro produtivo com embaixadores da União Europeia", afirmou.

Por Lusa | 06:14

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou na sexta-feira que abriu "canais de diálogo e entendimento" com embaixadores de vários países da União Europeia, dias depois da UE reiterar que não reconhece o seu novo mandato.

"Tive um encontro produtivo com embaixadores da União Europeia. Discutimos questões de interesse comum e abrimos canais de diálogo e entendimento, no âmbito do respeito e da autodeterminação dos povos", afirmou Maduro, numa mensagem publica na rede social Twitter.

A televisão estatal VTV mostrou imagens de Maduro a receber a embaixadora da UE em Caracas, Isabel Brilhante, e representantes de vários países europeus, incluindo Portugal, no Palácio de Miraflores, sede do Executivo.