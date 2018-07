Granadas de morteiros lançadas da Faixa de Gaza atingem Israel

Informação do exército israelita surgiu pouco depois de um ataque contra posições do Hamas.

Nove granadas de morteiro foram lançadas da Faixa de Gaza para Israel nas últimas horas, informou esta quinta-feira o exército israelita.

A informação do exército israelita surgiu pouco depois de um ataque contra posições do Hamas, no qual morreram três membros do movimento de resistência islâmica.

As sirenes antiaéreas soaram durante toda a noite de quarta-feira, em várias ocasiões, na região de Eshkol e também em outras cidades perto da fronteira com Gaza. Uma das granadas de morteiro foi intercetada pelo sistema antimísseis, adiantaram os militares.