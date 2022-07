Grande fogo na Califórnia consome 2500 hectares e ameaça um dos maiores parques naturais dos EUA

Um incêndio que flagrou na tarde de sexta-feira, no estado norte-americano da Califórnia, já lavrou cerca de 2500 hectares de floresta de carvalhos.O fogo está cada vez mais perto do Parque Nacional de Yosemite, um dos maiores parques naturais dos Estados Unidos, e já bloqueou parcialmente o acesso ao mesmo.O incêndio já destruiu pelo menos dez habitações e danificou cinco, desde a manhã de sábado.No local encontram-se mais de 400 operacionais, apoiados por 45 meios terrestres e quatro meios aéreos a combater as chamas.