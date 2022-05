Violentas explosões e incêndio junto ao aeroporto de Genebra

Um grande incêndio está a ser combatido junto à pista do aeroporto de Genebra, na Suíça, depois de terem sido escutadas várias explosões na zona. As chamas estarão a deflagrar desde as 16h30 locais (menos uma hora em Portugal continental) num estaleiro para a construção de um novo edifício da Polícia Internacional e um centro de acolhimento para asilo.



É possível ver uma grande nuvem de fumo a partir de várias partes da cidade. Cinco explosões foram causadas por botijas de gás.





O incêndio não provocou feridos.Ignace Jeannerat, porta-voz do aeroporto de Genebra, informou que as aterragens estão interrompidas, enquanto as descolagens ficam ao critério dos pilotos, uma vez que as chamas e o fumo não afetam essa zona.