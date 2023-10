Grande incêndio obriga à suspensão de todos os voos no aeroporto londrino de Luton

Um incêndio de grandes dimensões que deflagrou esta terça-feira num dos parques de estacionamento obrigou à suspensão de todos os voos no aeroporto de Luton, no norte de Londres, e à proibição de aproximação dos viajantes ao local.

Esta infraestrutura explicou, em comunicado, que os serviços de emergência e bombeiros se deslocaram ao estacionamento do terminal 2 para apagar um incêndio que se alastrou entre os veículos estacionados.

"O acesso ao aeroporto está atualmente restrito e pedimos às pessoas que não se desloquem para o aeroporto neste momento", realçou a mesma fonte.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram como os andares superiores do prédio estiveram a ser consumidos pelas chamas.

De acordo com o serviço de socorro do leste de Inglaterra, citado pela estação BBC, até ao momento não foram registadas vítimas.

Pelo menos 10 carros de bombeiros foram enviados para o local, continuando com os trabalhos de extinção do incêndio, segundo os Bombeiros de Bedfordshire, que apontaram que 80% do terceiro andar do parque de estacionamento foi afetado.

Luton está localizado a cerca de 50 quilómetros a norte de Londres e é utilizado principalmente por companhias aéreas 'low cost', como EasyJet ou Ryanair.