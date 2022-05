Grande maioria da esquerda brasileira unida na candidatura de Lula

O presidente do partido PSOL, Juliano Medeiros, afirmou à Lusa que "a grande maioria da esquerda brasileira" está unida em torno da candidatura de Lula da Silva às eleições presidenciais marcadas para outubro.

"A grande maioria da esquerda brasileira está unificada", descreveu assim o cenário político, à Lusa, a poucos dias, no sábado, de Lula da Silva apresentar na cidade de São Paulo a sua pré-candidatura às eleições presidenciais.

"As exceções são o campo do centro-esquerda o Partido Democrático Trabalhistas (PDT), que insiste em manter a candidatura do Ciro Gomes" e os pequenos partidos socialistas revolucionários que também optaram por candidaturas próprias, pelo menos na primeira volta, detalhou.