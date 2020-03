Grandes doses de vitamina C utilizadas na luta contra o coronavírus nos Estados Unidos

Vários médicos de hospitais em Nova Iorque estão a utilizar grandes doses de vitamina C para tentar tratar os infetados por coronavírus, uma tática que ajudou a reduzir o impacto do vírus na China, segundo avança o Daily Mail.Um médico que está a trabalhar nos cuidados intensivos de um dos hospitais da cidade norte-americana disse que os pacientes estão a receber doses de 1500 miligramas de vitamina C através de via intravenosa.Segundo a explicação do médico Andrew Weber ao New York Post, as poderosas doses do antioxidante estão a ser administradas entre três a quatro vezes por dia.Cada uma destas doses é 16 vezes superior à aconselhada pelo Instituto de Saúde Nacional norte-americano. Para homens adultos o recomendado são 90 miligramas, para as mulheres são 75 miligramas.O médico revelou ainda que os pacientes que têm recebido o tratamento com vitamina C têm mostrado melhorias significativas comparativamente aos que não estão a receber este tratamento.Em Nova Iorque estão já confirmados mais de 25 mil casos de infetados com a Covid-19.