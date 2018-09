Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gravações secretas abrem crise no governo em Espanha

Áudios do ex-comissário da polícia Manuel Villarejo comprometem ministra da Justiça.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A divulgação de novas gravações feitas em segredo pelo ex-comissário da Polícia Nacional espanhola, Manuel Villarejo, colocou em cheque a ministra da Justiça, Dolores Delgado, cuja demissão é exigida pela oposição.



As gravações, divulgadas no início da semana, foram feitas por Villarejo durante um almoço em 2009, em que estavam presentes, além dele e da atual ministra, o antigo juiz Baltasar Gárzon e vários polícias de altos cargos.



O que está em causa não é tanto aquilo que Delgado diz nas gravações, apesar de chamar "maricón" [maricas] ao atual ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e revelar ter visto magistrados e procuradores da audiência nacional "acompanhados por raparigas menores" durante uma visita de trabalho à Colômbia.



A polémica estalou porque Delgado começou por negar conhecer Villarejo, depois admitiu que o conheceu, mas que não teve "qualquer tipo de relação com ele", para finalmente admitir que almoçou e conversou com ele em três ocasiões.



"A senhora tornou-se o paradigma da mentira e a sua presença mancha esta câmara", disse esta quarta-feira no Parlamento o porta- -voz do PP que, juntamente com o Cidadãos, exigiu a demissão da ministra.



PORMENORES

Associação criminosa

Manuel Villarejo está preso desde novembro por associação criminosa. Ao longo da sua carreira, gravou em segredo centenas de conversas com políticos, que começaram a vir a público após a sua detenção. Antes do verão, tinha prometido "novidades" em setembro e um "golpe final" antes do fim do ano.



Amante do rei

Numa das gravações já conhecidas, a alegada amante do antigo rei Juan Carlos, Corinna Sayn-Wittgenstein, diz que foi usada pelo monarca como testa-de-ferro para esconder milhões na Suíça.