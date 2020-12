Grávida com menos de 30 anos morre infetada com coronavírus em Espanha

Uma grávida com menos de 30 anos morreu infetada com Covid-19 em Granada, Espanha.Em declarações ao jornal IDEAL, Jorge Fernández Parra, presidente da Faculdade de Medicina e ginecologista do Hospital Materno-Infantil da capital, lamentou a morte da mulher, mas sublinhou que a gravidez não é um fator de risco para a Covid-19.O reitor desconhece a existência de outros casos naquela cidade espanhola. "A percentagem de internados aumentou. Houve um conjunto de casos durante toda a primeira onda. Agora temos uma ou duas mulheres grávidas todos os dias. Não devemos baixar a guarda", alertou.Jorge Fernández Parra referiu ainda que, atualmente, "são muito raras as complicações da Covid-19 em jovens, mas ninguém está isento".