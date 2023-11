Grávida de gémeos tem dois úteros com um bebé em cada um

Kelsey Hatcher tem três filhos e está grávida de gémeos. É notícia porque Kelsey nasceu com dois úteros e os gémeos estão alojados em cada uma das cavidades uterinas. Foi em maio que a jovem mãe, de 32 anos, do Alabama (EUA), soube que estava grávida de gémeos e que cada feto tinha o seu próprio útero."O mais provável é que tenha ovulado separadamente e um óvulo tenha descido em cada trompa de Falópio", explicou Shweta Patel, obstetra que trata Hatcher, à ABC.A médica disse ser provável "que os espermatozoides tenham subido para cada útero e que a fertilização tenha ocorrido separadamente". Os bebés devem nascer no dia de Natal e poderão ser necessárias duas cesarianas.O útero didelfo é uma malformação congénita que afeta três em cada mil mulheres e está frequentemente associado a alto risco de complicações. Apesar de rara, a gravidez em ambos os úteros pode acontecer, como em 2022, quando a inglesa Jade Buckingham teve gémeos, com diferentes tons de pele, ou em 2019, quando Arifa Sultana, do Bangladesh, teve dois bebés com 26 dias de diferença.