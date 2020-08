Grávida entre seis feridos em tiroteio nos EUA

Seis pessoas ficaram feridas num tiroteio em Filadélfia, no estado norte-americano da Pensilvânia, este sábado. Um dos feridos é uma mulher grávida que se encontra estável, tal como o feto.Três mulheres de 59, 24 e 18 anos foram transportadas ao hospital e estão estáveis. Também três adolescentes, dois com 18 anos e um de 17, foram baleados, avança o Departamento da Polícia local.Segundo a CNN, até sexta-feira pelo menos 98 pessoas com menos de 18 anos foram baleadas em Filadélfia."Apenas no fim de semana passado, a cidade lançou uma estratégia com um Grupo de Intervenção contra a Violência para atingir o pequeno grupo de pessoas que está a conduzir a violência armada que assola a cidade e para enviar uma mensagem clara de que os tiroteios devem parar", afirmou Dave Kichen, porta voz do Escritório de Prevenção da Violência em Filadélfia.