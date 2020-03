Grávida infetada com coronavírus morre em Espanha durante cesariana de emergência

Uma mulher grávida infetada com coronavírus morreu este domingo no Hospital Materno Infantil de Corunha, em Espanha, onde foi submetida a uma cesariana de emergência. O bebé também não resistiu, segundo avança o El País.A mulher de 37 anos apresentava outras patologias e ter-se-á sentido mal no sábado à noite, apresentando febre.No domingo de manhã entrou no hospital com contrações e foi submetida a um teste para detetar se estava infetada com Covid-19, isto por causa do estado febril que apresentava. Acabou depois por ser levada para a sala de cirurgia para realizar a cesariana, o teste para o coronavírus também deu positivo.Durante a operação surgiram várias complicações e a mulher acabou por não sobreviver. O bebé também não resistiu ao parto.