Grávidas vacinadas contra a Covid-19 passam anticorpos para o bebé

Mulheres grávidas que tenham sido vacinadas contra a Covid-19 passam os anticorpos para os bebés, revelou um estudo da Universidade de Nova Iorque.

Para a pesquisa foram recolhidas amostras de sangue de 36 bebés, cujas mães foram vacinadas com a vacina Pfizer ou Moderna.

Os resultados mostraram que todas as crianças tinham desenvolvido anticorpos contra o coronavírus. Segundo o estudo, a explicação é que as mães apresentaram níveis de anticorpos mais altos no sangue do cordão umbilical durante a segunda metade da gestação.

Citados pelo Daily Mail, os cientistas garantem que esta descoberta é uma prova que a vacinação tem o "poder para proteger duas vidas ao mesmo tempo, prevenindo doenças graves em mães e filhos".

"Se os bebés puderem nascer com anticorpos, podem estar protegidos nos primeiros meses de vida, quando são mais vulneráveis", defende Ashley Roman, obstetra e uma das autoras principais da investigação.

Desde o início da pandemia estudos têm mostrado que as crianças têm menor risco de serem infectadas com Covid-19. No entanto, há maior risco para os bebés que nascem com um sistema imunológico mais fraco.