Grécia abalada por sismo de magnitude 5.4

Estância de férias de Pylos abalada por tremor de terra.

07:51

A localidade de Pylos, no sul da Grécia, foi abalada esta segunda-feira de manhã por um sismo que atingiu uma magnitude de 5.4 na escala de Richter.



O Epicentro ocorreu a 34 km ao largo da estância de férias e a 10 quilómetros de profundidade, no Mediterrâneo, pouco antes das 9h00 locais (7h00 em Portugal)



O jornal Ekathimerini avança que não há registo de ferimentos ou de danos materiais elevados. As autoridades consideram "normal" esta ocorrência, numa na conhecida pela sua alta atividade sísmica.