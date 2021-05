Grécia apela a que a UE introduza "sanções robustas" à Bielorrússia

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, apelou hoje a que a União Europeia (UE) introduza "um novo conjunto de sanções robustas" à Bielorrússia, afirmando que não é "suficientemente condenar verbalmente" o desvio de um voo da companhia aérea Ryanair.

"A União Europeia (UE) deve adotar, o mais rápido possível, um novo conjunto de sanções robustas contra a Bielorrússia, de maneira a enviar a mensagem de que este tipo de ações não deve e não pode ser tolerada no continente europeu", afirmou o chefe do Governo grego.

Mitsotakis falava à entrada para a cimeira extraordinária dos líderes da União Europeia (UE), a primeira a decorrer presencialmente em Bruxelas desde o início do ano, e em que, entre outros temas, os chefes de Estado e de Governo do bloco irão discutir as tensões com a Bielorrússia e com a Rússia.

O debate sobre a Bielorrússia ocorre após, no domingo, o Presidente do país, Alexander Lukashenko, ter ordenado o desvio de um voo da companhia aérea irlandesa Ryanair, que viajava de Atenas para Vílnius, fazendo-o aterrar no aeroporto de Minsk, culminando na detenção do jornalista bielorrusso Roman Protasevich, que se encontrava no avião.

Qualificando o incidente em questão como sendo "na essência, o equivalente a um sequestro de Estado", o primeiro-ministro grego defendeu que não é "suficiente condenar verbalmente este ato".

O voo 4978 Atenas-Vilnius da Ryanair foi forçado a aterrar na capital da Bielorrússia, Minsk, no domingo por ordem das autoridades desse país, com o argumento de que estava a ser alvo de uma ameaça de bomba.

A aeronave, escoltada por um caça Mig-29, pousou no aeroporto de Minsk, onde Roman Protasevich, jornalista e ex-editor do canal de redes sociais Nexta Live, e a sua namorada, a russa Sofia Sapega, de 23 anos, estudante da Universidade Europeia de Vílnius, foram detidos sob acusação de atividades "extremistas" contra o regime de Lukashenko e obrigados a sair do avião.

O canal de redes sociais Nexta Live desempenhou um papel importante na coordenação dos protestos em massa que se seguiram à polémica eleição presidencial na Bielorrússia, no ano passado, e publicou recentemente um documentário acerca da fortuna pessoal de Lukashenko.

Segundo o opositor bielorrusso, Pavel Latushka, além de Protasevich e a namorada, outros quatro passageiros de nacionalidade russa saíram do avião, que depois aterrou em Vilnius com mais de oito horas de atraso na rota planeada.

As relações externas dominam assim a agenda do Conselho Europeu que decorre entre hoje e terça-feira, o primeiro realizado presencialmente este ano em Bruxelas, o que permitirá designadamente aos líderes abordar assuntos sensíveis, como a Rússia.

A esta agenda juntou-se uma discussão sobre o desvio pela Bielorrússia do voo da Ryanair, tendo já o regime bielorrusso descartado ingerência neste

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, colocou este incidente na agenda de hoje, visando a aplicação de pesadas sanções à Bielorrússia, além das já existentes (de, por exemplo, congelamento de bens) contra o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, e opressores do regime.